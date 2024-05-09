الخارجية السعودية تدين الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا في القدس

أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الذي نفذه بعض المستوطنين الإسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاعتداء تم تحت مراقبة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المملكة تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل بجدية لوقف جميع الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة وعدم احترامه للقوانين الدولية والأعراف.

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