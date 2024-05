شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" يستعرض أفضل الطرق الحديثة في توعية المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

رفع وتعزيز مستوى التوعية لدى المزارعين

#مشاركات_وقاء | نلتقيكم في جناح مركز #وقاء في مهرجان المنتجات الزراعية الثالث في محافظة #ضباء، معاً نحو حماية الثروة النباتية واستدامتها. pic.twitter.com/ZnlMi8cnSa — مركز وقاء (@WeqaaCenter) May 8, 2024

مكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" تفاصيل مشاركته في فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثالث.وينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمحافظة ضباء بمشاركة أكثر من 24 مزارعًا.كما يشارك فيه العديد من الجهات الحكومية وغير الربحية بالمنطقة.مدير عام فرع "وقاء" بتبوك، المهندس ناصر العطوي، أشار إلى أن المشاركة بالمعرض تهدف إلى رفع وتعزيز مستوى التوعية لدى المزارعين والتعريف بأفضل الطرق الحديثة.ويستهدف أيضا الكشف والمعالجة للآفات النباتية بما يهدف التميز في حماية النبات والحيوان من الأمراض، للإسهام في تعزيز الأمن العذائي وتنمية القطاع الزراعي. This is a Twitter Status | نلتقيكم في جناح مركز This is a Twitter Status في مهرجان المنتجات الزراعية الثالث في محافظة This is a Twitter Status، معاً نحو حماية الثروة النباتية واستدامتها. This is a Twitter Status— مركز وقاء (@WeqaaCenter)وبين أن جناح المركز المشارك يسلط الضوء كذلك على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.هذا إضافة إلى توزيع الكتيبات والبروشورات على الزوّار.