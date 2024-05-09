السعودية | “وزير الموارد البشرية”يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم في اجتماع الجمعية العمومية الـ 58 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك بمقر المنظمة في القاهرة بجمهورية مصر العربية، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، والسعادة ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العمومية.

وألقى معالي “وزير الموارد البشرية” كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية، شكر فيها رئيس وأعضاء الجمعية على جهودهم الملموسة في تحقيق تنمية إدارية مستدامة، مشيراً إلى مؤتمر سوق العمل السعودي الذي تستضيفه المملكة بشكل سنوي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وأهميته كمنصة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، ووضع الحلول لرسم مستقبل أسواق العمل الدولية، والنهوض بأسواق عمل مُمكّنه وجاذبة لأفضل المواهب، داعياً أصحاب المعالي والسعادة لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثانية والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل 2025 – بمشية الله-.

كما جرى خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تجديد انتخاب المملكة العربية السعودية بموافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2025 ـ 2026 م.

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961 وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية، بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، كما توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة.