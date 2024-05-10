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الزعاق يوضح سبب اختلاف ملامح الإنسان من قارة إلى أخرى … فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن سبب اختلاف ملامح الإنسان من قارة إلى أخرى .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» :” إن علاقتنا بالمناخ علاقة تلازمية ، فمن لوازم الحياة التكيف ، فنحن لا نشرب ولا نلبس ولا نسكن إلا على مجرياته ، حتى أشكال الخلق ونفسياتهم مرتبطة بالمناخ”.

وتابع : ” ونجد أن سكان آسيا يختلفون عن الدول العربية ، والدول العربية يختلفون عن إفريقيا ، فالخِلقة مرتبطة بالمناخ ، وبالتالي يغير في البشر من قارة لأخرى”.

واختتم حديثه : ” الإنسان منذ القدم حافظ على العناصر المناخية ، من الإخلال بها ، لأن حياته مرتبطة بها ، فحافظ على الماء والنبات والحلال ، فالله خلق كل شيء بنسب متوازنة”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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