شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب اختلاف ملامح الإنسان من قارة إلى أخرى … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن سبب اختلاف ملامح الإنسان من قارة إلى أخرى .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» :” إن علاقتنا بالمناخ علاقة تلازمية ، فمن لوازم الحياة التكيف ، فنحن لا نشرب ولا نلبس ولا نسكن إلا على مجرياته ، حتى أشكال الخلق ونفسياتهم مرتبطة بالمناخ”.

وتابع : ” ونجد أن سكان آسيا يختلفون عن الدول العربية ، والدول العربية يختلفون عن إفريقيا ، فالخِلقة مرتبطة بالمناخ ، وبالتالي يغير في البشر من قارة لأخرى”.

واختتم حديثه : ” الإنسان منذ القدم حافظ على العناصر المناخية ، من الإخلال بها ، لأن حياته مرتبطة بها ، فحافظ على الماء والنبات والحلال ، فالله خلق كل شيء بنسب متوازنة”.