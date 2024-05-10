شكرا لمتابعة خبر عن شاب ينقذ صديقه من صعق كهربائي عند لعب كرة القدم بسكاكا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن الشاب محمد الشمري من إنقاذ صديقه فارس بعد تعرضه لصعق كهربائي أثناء لعبهما كرة القدم بأحد الملاعب الخاصة.

وقال الشمري إن الكرة ارتفعت فوق الملعب فذهب فارس لجلبها وصعد على سلم وأصيب بصعق كهربائي فصرخ أحدهم من أجل إنقاذ فسارع إليه وتمكن من إنقاذه، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

من جهته، عبر فارس الشمري عن امتنانه لـ محمد لقيامه بإنقاذه، مشيرا إلى أنه اضطر للذهاب إلى المستشفى لأنه كان يعاني من شحنات كهرباء زائدة.

ولفت إلى أنه جلس في المستشفى لمدة 5 أيام إلى أن تم إخراج جميع الشحنات من جسده.