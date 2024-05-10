تراند اليوم : بالفيديو .. رجل أعمال يكشف أرباح أحد مطاعم المندي في اليوم الواحد.. ويعلق: دخل سيخ الشاورما 1500 ريال

صحيفة الخليج 365: كشف مؤسس الفضل للاتصالات فضل الفضل، أرباح أحد مطاعم المندي في اليوم.

وقال خلال لقاء مع برنامج"بودكاست بزنس": أعرف مطعم من المطاعم يقول دخله 18 ألف باليوم". وتابع: "يعقل.. التيس ب 600 ، يروح يطبخه ويحط معه كيسة أرز ب 20 ريال وكوسة وحبتين بيض وقصدير ويبيع لك ب 1600 ريال".

وأضاف: "كنت أسولف مع واحد من حقين المطاعم يقول عنده 3 أسياخ شاروما في اليوم والسيخ الواحد يحقق له دخل 1500 باليوم .. 600 دجاجة يطلع كم ساندوتش.. الدجاجة أضربها في عشرة والساندوتش يبيعه بتسعة.. تطلع 3000 ريال .. خل 1500 تكاليف أو راتب إلى أخره .. يطلع 1500 للسيخ الواحد".

واختتم قائلا: "لا تحقر تجارة الشغل مفتوح والديرة تطلب".