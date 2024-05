شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة.وتشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة. كما تشمل محافظة العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.