35 ألف م3 مخلفات برفحاء

رفعت أمانة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء 35.350 مترًا مكعبًا من المخلفات، و7.150 طنًا من النفايات المنزلية، وصيانة وتنزيل 78 حاوية، وذلك خلال شهر أبريل الماضي 2024م.

وعالجت الأمانة 778 عمودًا من الأعمدة الديكورية، و 1.100 من أعمدة الإنارة، و27 مجسمًا جماليًا، و2.520 مترًا طوليًا من الكيابل، وتهيئة 2.949.429 مترًا مربعًا من الحدائق والمسطحات الخضراء، و3 من مضامير المشي الرياضية، و184 من الألعاب المتنوعة في 43 حديقة عامة، و52 جهاز لياقة رياضية.

وأوضحت أن هذه الجهود تترافق مع خططها لدعم أنسنة المحافظة ورفع كفاءة المرافق الخدمية والترفيهية والمتنفسات العامة، وتطويرها وتحسينها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجات مرتاديها، وتحسين جودة الحياة واستجابة لرؤية المملكة 2030.