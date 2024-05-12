دعوة ملاك الإبل لسرعة الترقيم

من جهة أخرى، نظم مكتب الوزارة بمدينة سكاكا، أمس، جولة ميدانية لتوعية ملاك الإبل، حيث نفذت إدارة الثروة الحيوانية بالمكتب زيارة ميدانية لسوق الإبل؛ بهدف توعية المستفيدين بقرب انتهاء مهلة الترقيم المجانية وفوائد الترقيم، وتوزيع مطويات توعوية وتثقيفية.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت في وقت سابق مُلّاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدةً أن عدم ترقيم الإبل وعدم نقل ملكيتها، يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، وتركها سائبة قد يسبب حوادث مميتة، مما يعرض ملاكها للعقوبات عند بيعها وعدم نقل ملكيتها، كما أطلقت الوزارة خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا للإسهام في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة.
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