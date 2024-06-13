- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "توكلنا خدمات".. إتاحة تنبيهات الإنذار المبكر لأحوال الطقس في الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتاح المركز الوطني للأرصاد بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خدمة متابعة تنبيهات الإنذار المبكر عن حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر تطبيق (توكلنا خدمات).
ويمكن للحجاج الاطلاع على حالة الطقس أولاً بأول وذلك في إطار التعاون بين القطاعين بهدف توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بخدمات القطاعات الحكومية العاملة في الحج.
وتأتي الخطوة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها المركز الوطني للأرصاد مع (سدايا) لدعم التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة، والقيام بالعديد من المبادرات الوطنية للاستفادة من تقنيات مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويمكن للحجاج الاطلاع على حالة الطقس أولاً بأول وذلك في إطار التعاون بين القطاعين بهدف توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بخدمات القطاعات الحكومية العاملة في الحج.
تنبيهات الطقسوتشمل خدمة تطبيق "توكلنا خدمات" استعراض حالات الطقس لمناطق المملكة كافة من خلال التطبيق وخلال موسم الحج يمكن الاطلاع عليها في المشاعر المقدسة على مدار الساعة وإرسال التنبيهات والتحذيرات من تقلبات أحوال الطقس من حيث الأمطار ودرجة الحرارة وحركة الرياح بوصف الخدمة جزءًا من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ضمن تكاملها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتأتي الخطوة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها المركز الوطني للأرصاد مع (سدايا) لدعم التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة، والقيام بالعديد من المبادرات الوطنية للاستفادة من تقنيات مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.