أن بي ايه: ويمبانياما يحِنُّ الى اللعب مجددا

الرياص - اسماء السيد - سان انتونيو (الولايات المتحدة) : أكد لاعب الارتكاز الدولي الفرنسي فيكتور ويمبانياما الإثنين أنه يحِنُّ الى اللعب مجددا قبل أقل من شهر من استئناف منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد غيابه عن اللعب منذ منتصف شباط/فبراير الماضي إثر تشخيص إصابته بجلطة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في اليوم الإعلامي لفريق سان أنتونيو سبيرز: "أحتاج الى لعب كرة السلة الآن".

وسيكون اللاعب الظاهرة جاهزا لأول مباراة لفريقه في 22 تشرين الأول/أكتوبر في دالاس، بعد أكثر من ثمانية أشهر من اختياره لأول مرة لخوض مباراة كل النجوم، وآخر ظهور له على أرض الملعب.

بعد عودته من مباراة كل النجوم، شُخِّص ويمبانياما بجلطة وريدية عميقة في كتفه الأيمن، وانتهى موسمه.

وأضاف "لقد غيّرت هذه التجربة حياتي. قضيت وقتا طويلًا في المستشفى، محاطًا بالأطباء، أستمع إلى أخبار سيئة أكثر مما توقعت. لكنني أعتقد أنها ستكون مفيدة على المدى الطويل".

وتابع "كانت تدريباتي شاقة هذا الصيف. أردتُ أولاً التعافي والعودة، ثم التطور، ويمكنني القول إن التقدم كان مذهلاً. كل شيء على ما يُرام".