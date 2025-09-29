شكرا لقرائتكم خبر وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.

