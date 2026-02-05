شكرا لقرائتكم خبر المتاحف التراثية تستقطب زوار مهرجان الصقور بالحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقطب المتاحف التراثية المشاركة في مهرجان الصقور بالحدود الشمالية اهتمام الزوار ومحبي التراث، لما تمثله من ركيزة أساسية في إبراز الموروث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال ما تعرضه من مقتنيات توثق أنماط الحياة القديمة والحرف اليدوية والملابس التقليدية.

وتشهد هذه المتاحف إقبالا ملحوظا من الزوار والمصطافين للاطلاع على ما تضمه من قطع أثرية قديمة، وعملات ورقية ومعدنية، وصور تراثية، وملبوسات وحلي، إلى جانب الأدوات والصناعات التقليدية التي تعكس ملامح الحياة في الماضي.

وأوضح عبدالمجيد الحازمي، أحد ملاك المتاحف المشارِكة في المهرجان، أن المتحف يعد نافذة يطل منها الحاضر على الماضي العريق، ويسهم في استشراف المستقبل، مثمنا حرص القائمين على المهرجان على إشراك ملاك المتاحف، إدراكا لدورها في المحافظة على التراث وصقل الهوية الثقافية للأجيال.

من جانبه، أشار صياح الشمري إلى أن العديد من المتاحف المشاركة تضم تحفا ومقتنيات محلية، وأعمالا يدوية من إنتاج أهالي المنطقة، تشمل الأواني والخزفيات والنحاسيات والملابس والحلي، مؤكدا أن حضور المتاحف التراثية في المهرجانات يسهم في تعريف الأجيال بتاريخ المنطقة وثقافتها وحضارتها.