عبدالله بن زايد يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسُبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دعم اللاجئين والنازحين، والتخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية حول العالم. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد، حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، انطلاقاً من نهجها الثابت في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز العمل الإنساني الدولي بالتعاون مع المنظمات الأممية والشركاء الدوليين. حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة.