السعودية | وزير الخارجية يستقبل نظيره الأمريكي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الإثنين)، وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو.

ووصل روبيو إلى الرياض في وقت سابق صباح اليوم، في أول زيارة للمملكة منذ توليه منصبه.

ويجري وزير الخارجية الأمريكية جولة شرق أوسطية؛ لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والقضية الفلسطينية، والمباحثات حول وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

