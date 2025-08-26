الارشيف / اخبار السعوديه

تنظيم وزارة الرياضة للمؤتمر الدوري الخاص بالقطاع الرياضي

0 نشر
0 تبليغ

تنظيم وزارة الرياضة للمؤتمر الدوري الخاص بالقطاع الرياضي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عُقد اليوم مؤتمرٌ دوريٌ للقطاع الرياضي في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وسط حضور إعلامي واسع، حيث تمت مناقشة أبرز مستجدات وتطورات القطاع الرياضي في المملكة، واستعراض الإنجازات والخطط المستقبلية.

وفي بداية المؤتمر، قدم المتحدث الرسمي لوزارة ، عادل الزهراني، التهاني لفريق “فالكونز” بتحقيقه لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية للمرة الثانية على التوالي. كما أشاد بإطلاق بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية كأول بطولة مخصصة لمنافسات المنتخبات في هذا المجال.

من جانبه، قدم وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، عبدالعزيز المسعد، نبذة عن النمو في القطاع، مؤكدًا أن هناك أكثر من 133 نادي يمارسون 12 فأكثر، وأن عدد العاملين بالأندية ارتفع إلى 11,100 موظف بدوام كامل.

وتناول المدير العام لتشغيل المنشآت ، أنس دهلوي، مستجدات تشغيل الملاعب ومبيعات التذاكر، بينما أشار المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عمر مغربل، إلى نجاح الكرة وتطور الدوري السعودي.

وفي الختام، تم التأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، وترسيخ مكانة المملكة عاصمةً للرياضة عالميًا.

الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا