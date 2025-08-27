اختتام فعاليات “صيف طيبة 2025” بتنظيم 150 برنامجًا ومبادرة فعّالة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت مساء أمس فعاليات برنامج “صيف طيبة 2025” في المدينة المنورة، الذي نفذته الجمعيات الأهلية بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. استمر البرنامج لثمانية أسابيع متواصلة وشمل أكثر من 150 برنامجًا ومبادرة في 41 موقعًا، حيث استفاد منها أكثر من 48 ألف مشارك.

رئيس مجلس الجمعيات الأهلية، الدكتور سمير بن عبدالرحمن المغامسي، أشاد بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة للبرنامج، مؤكدًا على دوره التنموي وتوفير بيئة آمنة لتعزيز القيم واكتشاف المواهب وتنميتها لدى المشاركين.

وأوضح أن البرنامج جاء نتيجة التعاون بين 6 جهات حكومية وأكثر من 30 جمعية أهلية، بدعم من شركات وأوقاف خيرية، مشيدًا بجهود المتطوعين والعاملين في الجمعيات الأهلية، وأكد استمرار تنظيم البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع.