رابط تسجيل الدخول إلى بلاك بورد كلية الجبيل الصناعية jic.edu.sa

كلية الجبيل الصناعية بلاك بورد هو أحد أنظمة التعليم الإلكتروني التي قررتها كلية الجبيل الصناعية والذي يتميز بتوفير الكثير من الوقت والجهد ويسهل على الطالب الحصول على المعلومات العلمية إلكترونيا دون الذهاب إلى مقر الكلية الذي الجبيل الصناعية وتعتبر الكلية من المباني العلمية المتميزة في المملكة. السعودية، ولمعرفة تفاصيل هذه الكلية تابع قراءة هذا المقال.

بلاك بورد كلية الجبيل الصناعية

توفر المنطقة الصناعية لطلابها الأعزاء نظام بلاك بورد الإلكتروني المتميز والذي يمكن الطلاب من مواصلة رحلتهم التعليمية في الكلية إلكترونيا. دون الذهاب إلى مقر الكلية، حتى يتمكنوا من التواصل لجميع المقررات الدراسية إلكترونياً بعيداً عن قاعة المحاضرات بالجامعة، ودون أي قيود زمنية كبيرة والتزام بالحضور الشخصي؛ التواصل متاح وقتما تشاء، وبالتالي فهو يتيح للطلاب الاطلاع على محتوى المواد والدورات التعليمية، مع إمكانية التفاعل معهم بعدة طرق.

تسجيل الدخول إلى البلاك بورد بكلية الجبيل الصناعية

يمكن لطالب كلية الجبيل الصناعية تسجيل الدخول بسهولة إلى البلاك بورد الخاص بالكلية من خلال اتباع تعليمات تسجيل الدخول التالية:

• اذهب مباشرة إلى رابط بلاكبورد كلية الجبيل الصناعية.”من هنا“.

• أدخل اسم المستخدم في الحقل المقدم.

• ثم اكتب كلمة المرور في المربع المقدم.

• ثم الضغط على أيقونة (تسجيل الدخول).

• وبذلك سيتم تسجيل دخولك بنجاح إلى النظام الإلكتروني للسبورة الخاصة بكلية الجبيل الصناعية.

رابط الموقع الإلكتروني لكلية الجبيل الصناعية نظام البلاك بورد

توفر لك كلية الجبيل الصناعية رابطًا خاصًا لنظام بلاك بورد يساعدك على تسجيل معلوماتك الشخصية والمتمثلة في اسم المستخدم وكلمة المرور. لتتمكن من الانضمام لهذا النظام والحصول على الخدمات المتوفرة يمكنك الدخول على الرابط “من هنا“.

كلية الجبيل الصناعية للخدمات الالكترونية

تعتبر كلية الجبيل الصناعية أكبر معهد تقني متقدم وشبه مستقل في المملكة العربية السعودية. ويعود تاريخ تأسيسها إلى ربيع الثاني عام 1398هـ، الموافق 1978م. بدأت هذه الكلية رحلتها التعليمية كمركز تدريب مؤقت يعرف بمركز الجبيل للتدريب المؤقت. ثم بدأ هذا المركز في التطور تدريجياً حتى أصبح في عام 1403هـ معهداً لأهل المملكة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الكلية تقدم لطلابها وأعضاء هيئة التدريس العديد من الخدمات الإلكترونية، منها ما يلي:

• الفصول الافتراضية.

• انظر الدورات.

• الاطلاع على الجدول الدراسي لكل طالب.

• نظام الاختبار الإلكتروني.

• منصة التعلم.