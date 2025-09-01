شكرا لقرائتكم خبر اختتام ملتقى النماص الدولي للنحت بإنجاز أعمال تستلهم جبال السروات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت محافظة النماص بمنطقة عسير مؤخرا، فعاليات «ملتقى النماص الدولي للنحت 2025» في نسخته الثالثة، الذي أقيم تحت عنوان «إيقاعات خطية»، بتنظيم من بلدية النماص، وإشراف فني من النحات السعودي محمد الثقفي، وبمشاركة نخبة من الفنانين من مختلف الدول العربية.

وأسفر الملتقى عن إنجاز 9 منحوتات اعتمدت على مدارس الفن التجريدي والرمزي، عكست في مجملها المشهد البصري الفريد لجبال السروات وتعانقها مع السحب، إذ سعى الفنانون إلى اختزال هذا الجمال الطبيعي في أعمال فنية معاصرة تبرز مكانة النماص وهويتها الجبلية.

وتستمر المنحوتات معروضة في موقع الفعالية مدة شهرين تقريبا، قبل أن توزع في الحدائق والمرافق العامة لتزيين شوارع النماص وإثراء الذائقة البصرية للسكان والزوار، بما يعزز الهوية البصرية للمحافظة ويسهم في التجديد الحضري المستدام.

وشارك في النسخة الحالية عدد من الفنانين البارزين، من بينهم السعوديون محمد الثقفي وعلي الطخيس وابتسام صالح، إلى جانب إكرام القباج من المغرب، وعزة القبيسي من الإمارات، ومحمد العتيق من قطر، ويوسف الرواحي من سلطنة عمان، وخالد عبدالله من السودان، ومحمد بوعزيز من تونس، وعمر طوسون من مصر.

وتميز الملتقى باستخدام خامات محلية من الصخور السعودية، تأكيدا لارتباط الأعمال الفنية بالبيئة والهوية الوطنية، في وقت تسعى فيه النماص - بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة - إلى تعزيز حضورها الثقافي والفني وجذب الزوار بأجوائها المعتدلة وطبيعتها الخلابة.