شكرا لقرائتكم خبر تحت رعاية ولي العهد.. يقام غدًا الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، يقام يوم غد الجمعة، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن في ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والامتنان لولي العهد، على رعايته للحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن.

وقال في تصريح صحفي: "إن هذه الرعاية الكريمة تمثل امتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيّدها الله- للقطاع الرياضي عامة ورياضة الهجن خاصة، وتجسيدًا للدعم غير المسبوق من ولي العهد -حفظه الله-، وتعزيزًا لمسيرة التمكين التي جعلت من الرياضة إحدى أدوات التطوير الشامل، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونحن ماضون -بعون الله- في بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات الوطن، ورفع رايته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وخصص الاتحاد السعودي للهجن، جوائز مالية تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال تنافس عليها مجموعة كبيرة من ملّاك الهجن المحليين والدوليين، حيث بلغ عدد الأشواط التي تنافسوا عليها خلال فترة المهرجان 249 شوطًا متنوعًا من خلال فئات (مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).