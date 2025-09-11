موعد صرف حساب المواطن الدفعة 92 لشهر أغسطس 2025 ورابط الاستعلام عن المستحقات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع الاقتراب من موعد صرف حساب المواطن الدفعة 92 لشهر أغسطس 2025 يتم تردد العديد من التساؤلات عن طريقة الاستعلام عن المستحقات والأهلية، فقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الدعم لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود داخل السعودية، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذا الموعد.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 92 لشهر أغسطس 2025

في الوقت الحالي يتم البحث عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 92 حيث أعلن البرنامج أن موعد الصرف هو يوم الأحد 10 أغسطس 2025 والموافق 16-2- 1447هـ، وهذا ما يشير إلى أن عدد الأيام المتبقية على موعد الصرف 10 أيام، وقد تم الإعلان أن موعد الصرف يتم في الموعد الرسمي المحدد وهو يوم 10 من كل شهر ميلادي ولا يتم تغيير الموعد إلا في حالة توافق يوم الصرف مع عطلة رسمية داخل الدولة.

شروط استحقاق حساب المواطن

تم الإعلان من قبل السلطات المتخصصة عن مجموعة من المعايير التي يجب أن يتم توافرها في الشخص الذي يرغب في الحصول على هذا الدعم، ونحن سوف نوضح لكم هذه الشروط من خلال السطور التالية:

يشترط أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

دخل الأسرة لا يتزايد عن الأدنى للدعم.

لا تزيد مدة سفر المواطن عن 90 يوم خارج المملكة.

عدم وجود الشخص داخل مراكز الإيواء.

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

عدم امتلاك أصول باهظة الثمن.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يوجد مجموعة من الخطوات التي تساعد المستفيد من التعرف على الأهلية الخاصة به لشهر أغسطس ونحن سوف نوضح لكم هذه الخطوات من خلال السطور التالية:

زيارة الموقع الرسمي لموقع حساب المواطن “من هنا“. انقر على تسجيل الدخول إلى الموقع. من الصفحة الرئيسية حدد الاستعلام عن الأهلية ( الاستعلام عن الدفعات المالية). حدد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه أغسطس 2025. يطلب تعبئة بيانات وتأكد من دقتها. انقر على زر الاستعلام وسوف تظهر الأهلية بالقبول أو الرفض.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 92 لشهر أغسطس 2025 من الأمور التي تشغل تفكير كثير من المستحقين حيث من خلال هذا الموعد تبدأ الأسر في ترتيب الأولويات الخاصة بها حيث عند صرف الدعم يتم تلبية كافة الأساسيات.