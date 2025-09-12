جهود الجمارك السعودية تحقق نجاحاً باعتراض آلاف محاولات التهريب وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الجمارك السعودية عن جهودها الحثيثة في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة خلال العام الماضي. وتمكنت الجمارك من ضبط أكثر من 5000 محاولة تهريب، وصادرت طن من المخدرات وعددا كبيرا من الأسلحة النارية.

تأتي هذه الجهود في إطار حماية أمن الوطن ومنع تسلل المواد المحظورة إلى البلاد. وتشدد الجمارك على استمرارية جهودها في مكافحة التهريب وضمان سلامة المجتمع.

من جانبها، أكدت الجمارك أنها لن تتهاون مع أي محاولة لاختراق الحدود بطرق غير قانونية. وتعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن والسلامة في البلاد.