مصر والسعودية تدعمان قرار الجامعة العربية بشأن الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشادت مصر بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي تم اعتماده خلال دورته الـ164 والتي عُقدت بمقر الجامعة العربية. القرار يحمل عنوان “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، ويأتي كمبادرة مشتركة بين مصر والسعودية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكدت مصر على أهمية هذا القرار في تعزيز الإرادة العربية والتوافق الإقليمي على إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن الأمن الإقليمي يتطلب احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضافت مصر أن القرار يؤكد حق الدول العربية في تحديد مصيرها وفرض إرادتها من أجل بناء منظومة أمن وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين الدولية.

كما شددت مصر على أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال احترام السيادة ووحدة الأراضي، ورفض سياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع، وإنهاء الاحتلال.

وفي نهاية البيان، أكدت مصر التزامها بالعمل مع الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمة هذا القرار إلى إجراءات عملية تعزز الأمن الإقليمي وتدعم تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتعزز منظومة تعاون عربية إقليمية قائمة على المصالح المشتركة واحترام القوانين الدولية.