تابع الان خبر السعودية ترحب باعتماد الأمم المتحدة لـ إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - رحبت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ إعلان نيويورك ومرفقاته، الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التصويت بأغلبية ساحقة بلغت 142 دولة على هذا الإعلان، يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على دعم مسار السلام العادل، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت المملكة أن اعتماد هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإيجاد تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.