وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وأمريكا يعتمدون خريطة طريق لإنهاء حرب السودان

بيروت - نادين الأحمد - اتفق وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، على خريطة طريق لإنهاء حرب السودان خلال مشاورات مكثفة دعت إليها واشنطن، مؤكدين أن استمرار الصراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم ويهدد الأمن والسلم الإقليميين.

وشدد الوزراء على عدة مبادئ أساسية أبرزها:

1. الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه كشرط للاستقرار.

2. عدم وجود أي حل عسكري للأزمة، إذ إن استمرار المعارك يفاقم المعاناة والمخاطر.

3. التزام أطراف النزاع بفتح ممرات إنسانية آمنة وسريعة بلا عوائق، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية وفق القانون الدولي.

4. إطلاق هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار، يليها انتقال سياسي شامل وشفاف خلال تسعة أشهر، يقود إلى تشكيل حكومة مدنية ذات شرعية واسعة.

5. وقف أي دعم عسكري خارجي للفصائل المتحاربة لما له من دور في إطالة أمد النزاع وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

كما أكد المجتمعون دعمهم للتوصل إلى تسوية سلمية بمشاركة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع الضغط على جميع الأطراف لضمان حماية المدنيين وتوفير المساعدات، إضافة إلى تهيئة بيئة آمنة في البحر الأحمر والتصدي للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

واتفق الوزراء على متابعة تنفيذ الجدول الزمني المقترح عن كثب، واستعدادهم لعقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم المحرز، مع الترحيب بجهود السعودية وأمريكا عبر “عملية جدة”، ودعم المبادرات المصرية التي استضافت جولة القوى المدنية والسياسية السودانية في يوليو 2024.

وفي ختام مشاوراتهم، جدد الوزراء التزامهم بالتعاون مع الدول الأفريقية والعربية والأمم المتحدة لتحقيق سلام دائم في السودان، وإنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل على توفير الدعم الإنساني العاجل وخطط التعافي المبكر.