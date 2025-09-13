توقعات “الأرصاد الجوية” تشير إلى هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح في منطقة حائل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذيرات من هطول أمطار خفيفة وصواعق رعدية في منطقة حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا اليوم من تأثيرات الأمطار الخفيفة والصواعق الرعدية ونشاط الرياح السطحية على منطقة حائل. وأكد المركز أن هذه الحالة الجوية قد تشمل المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مما يمكن أن يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية السائدة من المتوقع أن تبدأ من الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى الـ9 مساءً بتوقيت المملكة -بمشيئة الله تعالى-.

وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة العامة خلال تلك الفترة، وتجنب المناطق المفتوحة وتوخي الحذر على الطرق السريعة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويجعل الأمطار خيرًا وبركة على الجميع.