الطائف تمثل المملكة في اجتماع شبكة المدن المبدعة في الأدب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مثلت مدينة الطائف، المملكة العربية السعودية في الاجتماع السنوي للشبكة الفرعية للأدب ضمن شبكة المدن المبدعة لليونسكو (UCCN–Literature)، الذي انعقد في مدينة ليوبليانا - سلوفينيا خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2025،، بمشاركة ممثلي 53 مدينة مبدعة في مجال الأدب من مختلف دول العالم.

وخلال أعمال الاجتماع، قدمت الطائف ملفا متكاملا استعرضت فيه أبرز الممارسات الأدبية والثقافية التي تبنتها على المستوى المحلي، إضافة إلى عروض مقترحة لمبادرات أدبية يجري العمل على تفعيلها، وذلك بهدف تبادل المعرفة وتعزيز فرص التعاون مع المدن الأخرى، ودعوة المهتمين للمشاركة في المبادرات التي تنفذها المدينة.

وتناولت جلسات هذا العام أربع موضوعات رئيسية شملت البرامج والمهرجانات الأدبية الموجهة للأطفال والعائلات، والبرامج المخصصة للشباب، واستراتيجيات المدن للأدب على المستوى المحلي، إلى جانب تسليط الضوء على فن رسوم الكتب، كما تخلل البرنامج فعاليات أدبية ومجتمعية نظمتها مدينة ليوبليانا احتفاء بالأدب والمبدعين.

وتأتي مشاركة الطائف في هذا المحفل الدولي تأكيدا على مكانتها مدينة مبدعة في مجال الأدب ضمن شبكة اليونسكو، وتجسيدا لرؤية المملكة في دعم الثقافة والإبداع وتعزيز حضورها العالمي من خلال الأدب.