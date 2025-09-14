شكرا لقرائتكم خبر المؤسسة العامة للري تستعرض خططها التشغيلية ومشاريعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المؤسسة العامة للري في منتدى المشاريع المستقبلية 2025، المنعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025، بهدف إبراز خططها التشغيلية ومشروعاتها النوعية التي تسهم في تطوير قطاع الري وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية بما يواكب المستهدفات الوطنية.

وقدمت المؤسسة عرضا تفصيليا حول محفظة المشاريع الاستراتيجية والخطة الخمسية للمؤسسة، وحول المشروعات النوعية، ومن أبرزها تعظيم الاستفادة من المياه المجددة بمحطتي حدا والخمرة ومطار جدة، وإنشاء سدود جديدة، وتطوير البنية التحتية للري.

كما تناول العرض آليات تسجيل المقاولين عبر منصة «اعتماد»، وأهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضمان رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة.

وأكد العرض أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية، وتسهم في الاستدامة البيئية، ودعم المزارعين والمستفيدين، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المائية والحد من المخاطر المحتملة.

وتأتي مشاركة المؤسسة في المنتدى ضمن حرصها على الحضور في الفعاليات الوطنية الكبرى، وتقديم مبادراتها ومشروعاتها النوعية، بما يعزز الشفافية ويواكب تطلعات المملكة في تنمية الموارد المائية واستدامتها.