"نينتندو" تكشف النقاب عن إصدارات جديدة للألعاب... تعرف عليها

14 سبتمبر 2025

بالتزامن مع الذكرى الأربعين لإطلاق لعبة "سوبر ماريو" الجديد، كشفت شركة "نينتندو" اليابانية النقاب عن إصدارات جديدة لألعاب "فيرتشيوال بوي". وأوضحت الشركة اليابانية أن إصداراتها الجديدة تؤكد تركيزها بشكل أكبر في الفترة المقبلة على الواقع الافتراضي. ومن المقرر أن تصل الألعاب الجديدة إلى منصة "سويتش أونلاين" في فبراير من العام المقبل، ولكنها ستكون بجانب سماعة رأس جديدة للواقع الافتراضي بنفس الاسم، وستكون مصممة لتشغيل تلك الألعاب الكلاسيكية ومتوافقة مع منصات "سويتش 1" و"سويتش 2". يذكر أن الشركة اليابانية احتفلت الشهر الماضي بالذكرى الثلاثين لإطلاق أول إصدارات ألعاب "فيرتشوال بوي" الشهيرة، التي كانت تجربة جريئة في مجال الألعاب ثلاثية الأبعاد المجسمة، والتي قادت تطوير منصات مثل "جيم بوي" وألعاب مثل "سوبر ماريو" و"ميترويد". وتسعى "نينتندو" لمنافسة منصات الواقع الافتراضي الشهيرة بإطلاق عدة إصدارات من نظارتها، والتي ستكون أرخصها تلك النسخة الكرتونية بسعر 25 دولار أمريكي فقط. ولكن ستحتاج هذه النظارة لاشتراك في "سويتش أونلاين" الذي يبدأ من سعر 100 دولار أمريكي.

