مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرض “استمرارية 25” لفناني الوسائط الجديدة

بيروت - نادين الأحمد - افتتح مركز الدرعية لفنون المستقبل بالدرعية، مساء أمس السبت، معرضه الجديد بعنوان “استمرارية 25″، الذي يعرض أعمال برنامج الفنانين الناشئين في فنون الوسائط الجديدة. ويشهد المعرض مشاركة عدد من الفنانين من المملكة ومصر، ويستهدف تقديم منصة متميزة لاستعراض التجارب الإبداعية في مجال التركيبات الغامرة، والفنون السمعية والبصرية، والفن الافتراضي، والفن الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويشرف على تنظيم المعرض القيّمة الفنية إيريني باباديميتريو، ويضم 13 عملًا فنيًا أنجزها 11 فنانًا ناشئًا تحت إشراف نخبة من الفنانين العالميين، من بينهم آنا ريدلر وكارن بالمر، إلى جانب مشاركة مادلين غانون بأعمال خاصة. وتتنوع موضوعات الأعمال بين الهوية، والذاكرة، والنزوح، والبيئات المناخية، والأخلاقيات، وصولًا إلى قوة الخوارزميات، في مقاربات تمزج بين الواقعي والافتراضي وبين الإنسان والآلة، لتعكس روح برنامج الفنانين الناشئين وطبيعة الابتكار المستمرة التي يمثلها.

وشهد افتتاح المعرض جلسة حوارية أدارها وجدان رضا، جمعت القيّمة الفنية إيريني باباديميتريو ومديرة التعليم في المركز تيغن بريستو، إلى جانب الفنانين خالد مخشوش، وضياء الذهيبي، وسامية دزاير. وتم خلال الجلسة مناقشة سبل دمج التقنيات المعاصرة في ممارسة فنون الوسائط الجديدة، وأهمية التعاون بين الفنانين والمبتكرين والباحثين من مختلف التخصصات.

ويجسد المعرض التعاون الدولي بين المركز والأستوديو الوطني للفنون المعاصرة “لوفرينوا” في فرنسا، لتوفير أحدث التقنيات، وميزانيات إنتاج مخصصة، وفرص تعلم متعددة التخصصات، إضافة إلى التوجيه الفني من نخبة الفنانين العالميين. ويشارك في المعرض فنانون من المملكة، ومصر، والجزائر، والأردن، وتونس، والمغرب، والبحرين، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا.

ويمثل معرض “استمرارية 25” الخطوة الأولى ضمن سلسلة معارض المركز التي تهدف إلى دعم فن الوسائط الجديدة وتعزيز الابتكار الفني في المنطقة، ويستمر حتى 15 نوفمبر 2025، مصحوبًا ببرنامج فعاليات يشمل ورش عمل، وحوارات، وأنشطة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والتصوير الرقمي.

ويستعد المركز يوم الجمعة 19 سبتمبر لعقد ورشة عمل بعنوان: “حكايات من الوطن: التطريز الرقمي واليدوي”، من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً باللغتين العربية والإنجليزية، لاستكشاف مفهوم الوطن من خلال دمج تقاليد التطريز الإقليمي مع تقنيات الوسائط الرقمية الحديثة.