منظومة المياه تشارك في المنتدى العالمي للبنية التحتية 2025

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك منظومة المياه في المنتدى العالمي للبنية التحتية 2025، الذي يعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة 15 - 17 سبتمبر الحالي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتتولى الهيئة السعودية للمياه، قيادة مشاركة منظومة المياه عبر جناح موحد، يستعرض إنجازات الجهات التابعة ويعرض مبادراتها النوعية، إلى جانب التواجد في جلسات حوارية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين محليا ودوليا، لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والفرص المستقبلية في قطاع البنية التحتية المائية.

وتعكس هذه المشاركة الدور المحوري لمنظومة المياه في تطوير البنية التحتية المائية بالمملكة، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات التحلية، والنقل والخزن الاستراتيجي وشبكات المياه، فضلا عن تعزيز الحوكمة الجيومكانية لإدارة الأصول والموارد بكفاءة، عبر مشاريع تمتد لآلاف الكيلومترات باستثمارات تتجاوز 150 مليار ريال.

وأكدت منظومة المياه أن مشاركتها في المنتدى العالمي للبنية التحتية 2025 تجسد ريادتها في قطاع المياه، واستعراض إنجازاتها ومشروعاتها الكبرى التي تعزز استدامة الموارد وترسخ موثوقية الإمداد، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.