أمير القصيم يطلع على البرنامج التفاعلي للخرائط الالكترونية للمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على البرنامج التفاعلي الجديد للخرائط الالكترونية الذي يوضح المسافات البينية بين المحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمدينة بريدة أمس، وكيل إمارة منطقة القصيم خالد الباهلي، يرافقه مدير عام تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي، ومدير إدارة الأراضي والعقارات بالإمارة سليمان الهديب.

ويتميز البرنامج بشموله على الخرائط الالكترونية التفاعلية التي تمكن المستخدمين من الوصول الدقيق إلى المواقع الجغرافية للمحافظات والمراكز، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد في تحديد المسافات والمسارات، ويدعم اتخاذ القرار في تنفيذ الزيارات الميدانية ومتابعة المشاريع التنموية.

وأشاد أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة من قبل سليمان الهديب، في تطوير هذا البرنامج، مؤكدا أهميته ضمن مساعي الإمارة في التحول الرقمي، وتوظيف التقنية في التعاملات جميعها، لا سيما تلك المتعلقة بالزيارات الميدانية ومتابعة الأعمال على أرض الواقع.

وأكد على ضرورة مواصلة العمل على أتمتة أعمال الإمارة الكترونيا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات.