اختتام برنامج «نقل المعرفة في الإسناد الحكومي» بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جمعية تكافل لرعاية الأيتام بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أعمال البرنامج التدريبي «نقل المعرفة في الإسناد الحكومي»، بمشاركة منسوبي ومنسوبات القطاع غير الربحي في منطقة المدينة المنورة، وذلك على مدى 5 أيام.

ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات المنظمات غير الربحية وتمكينها من الدخول بكفاءة في مشاريع الإسناد الحكومي، من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة العملية والأدوات التي تسهم في تحسين الأداء وتعزيز الاستدامة المالية.

وتناولت الورش التدريبية عددا من الموضوعات المتصلة بالإسناد الحكومي، شملت التعريف بمفهومه وأهميته، واستعراض تجارب عملية لمنظمات منفذة للخدمات الحكومية، إلى جانب التدريب على التسجيل في منصة «اعتماد»، والتعرف على مقياس جاهزية المنظمات غير الربحية للإسناد الحكومي، إضافة إلى مبادئ إدارة المشاريع وتطبيقات عملية لورشة بناء العروض الفنية والمالية بما يتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية.

وشهد البرنامج تفاعلا من المشاركين والمشاركات، من خلال مناقشات وتطبيقات عملية أكدت حرص المنظمات على تطوير جاهزيتها للمشاركة في مشاريع الإسناد الحكومي وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لدعم بناء القدرات وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي وزيادة إسهامه في التنمية.