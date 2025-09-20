شكرا لقرائتكم خبر اختتام ملتقى ومعرض محاكاة الرعاية الصحية بجامعة القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة القصيم ملتقى ومعرض محاكاة الرعاية الصحية، الذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي، بتنظيم المدينة الطبية بالجامعة، تزامنا مع فعاليات الأسبوع العالمي للمحاكاة الصحية.

وشهد الملتقى تنظيم أنشطة تعريفية وتجارب واقعية باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة الصحية، مثل الدمى عالية الدقة، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، إضافة إلى فن الواقعية (المولاج) الذي يحاكي الإصابات والجروح بطرق دقيقة وواقعية، بما يسهم في تعزيز مهارات طلبة الطب والممارسين الصحيين، وتطوير خبراتهم الأكاديمية والتطبيقية للتعامل مع مختلف الحالات الإسعافية والحرجة في بيئة آمنة تحاكي الواقع الطبي.

كما تضمنت الفعاليات لقاءات علمية وتدريبية مع الطلبة والمتخصصين، إلى جانب ورش عمل تطبيقية سلطت الضوء على أبرز التقنيات الحديثة في مجال المحاكاة الصحية، وما لها من دور في رفع كفاءة التدريب، والحد من الأخطاء الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وركزت المحاضرات العلمية المصاحبة على عدة محاور أساسية، شملت التعلم بالمحاكاة، والبحث العلمي والتطوير، والسلامة وجودة الرعاية، والجوانب الأخلاقية والمهنية، إضافة إلى أنماط وتقنيات المحاكاة، وعرض التجربة الرائدة لمركز المحاكاة بجامعة القصيم كنموذج وطني معتمد.