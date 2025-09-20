شكرا لقرائتكم خبر «كاكست» تفوز بجائزة IASP للحلول الملهمة عن نموذجها المبتكر في التمكين المؤسسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، بجائزة الحلول الملهمة (Inspiring Solutions) لعام 2025، التي تمنحها المنظمة العالمية لواحات ومناطق الابتكار (IASP)، وذلك عن مبادرتها «برنامج كاكست للشركات الناشئة» (KVP)، الذي يجسد نموذجا متقدما في التمكين المؤسسي للابتكار السداسي.

وجاء التتويج ضمن أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية لواحات العلوم ومناطق الابتكار الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، بعد اختيار مبادرة «كاكست» ضمن أفضل 10 حلول ابتكارية على مستوى العالم من قِبل شبكة المنظمة، التي تضم أكثر من 35 عضوا من 77 دولة، في تصويت أجراه مجتمع الابتكار الدولي لاختيار أكثر المبادرات تأثيرا في بيئات واحات العلوم ومناطق الابتكار.

ويعد فوز كاكست بهذه الجائزة تأكيدا للمكانة المتقدمة للمملكة عالميا في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ويعكس نجاحها في تطوير نماذج مؤسسية تسرع تحويل مخرجات البحوث التطبيقية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وتعزز تكامل مكونات منظومة الابتكار الوطنية.

ويهدف نموذج الابتكار السداسي الذي طورته كاكست، إلى سد الفجوة بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات السوق، من خلال ربط 6 أطراف رئيسة ضمن بيئة تكاملية تضم: المجتمع البحثي، والقطاعين العام والخاص، والمجتمع الريادي، ومجتمع المستثمرين، والمنظمات غير الربحية، ويعد هذا النموذج امتدادا مطورا لمفهوم «Triple Helix»، ويصنف أحد النماذج الرائدة عالميا في دعم بيئات الابتكار المؤسسي المستدام.

وتعد جائزة «الحلول الملهمة» إحدى أبرز المبادرات التي تنظمها (IASP) سنويا، وتهدف إلى إبراز أفضل الحلول والممارسات الابتكارية في إدارة واحات العلوم ومناطق الابتكار حول العالم، إذ يمنح هذا التكريم للمبادرات التي تثبت قدرتها على إحداث أثر مؤسسي واقتصادي مستدام.

ويجسد هذا الفوز التزام كاكست المستمر بدورها الريادي في دعم منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، وتقديم حلول رائدة قابلة للتطبيق محليا ودوليا، تعزز تنافسية المملكة عالميا في مجالات التقنية والاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.