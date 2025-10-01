شكرا لقرائتكم خبر توقيع اتفاقية تأسيس أول صندوق استثماري بقطاع الأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي، وقع الصندوق خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتفاقية تأسيس أول صندوق استثماري من نوعه في قطاع الأزياء بالمملكة، بحجم بلغ 300 مليون ريال سعودي، حيث تدير الصندوق شركة ميراك كابيتال، ويشارك فيه الصندوق الثقافي بصفته مستثمرا رئيسيا.

ويهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار في الشركات والمشاريع العاملة في قطاع الأزياء، وتطوير سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بها، وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول والمخاطر، مستهدفا الاستثمار في الشركات العاملة في قطاع الأزياء، بما في ذلك المشاريع المبتكرة والعلامات التجارية السعودية ذات الإمكانات التوسعية.

ويعكس هذا الصندوق الاستثماري بقطاع الأزياء دور الصندوق الثقافي كونه مركزا للتميز والتمكين المالي للقطاع الثقافي، عبر ابتكار حلول مالية تعزز استدامة نمو القطاع اقتصاديا واجتماعيا، وتحفز الاستثمار فيه، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية المملكة 2030.