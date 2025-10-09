شكرا لقرائتكم خبر الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المشهد الصحافي في «كتاب الرياض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت ندوة بعنوان «هل ستصدق الأخبار بعد اليوم.. الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصحافة» الضوء على التحولات العميقة التي يشهدها الإعلام المعاصر، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتناولت تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار، وآليات إنتاج المحتوى، ودوره في تحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بسلوك الجمهور، وتسريع العمل الصحافي، إلى جانب ما يحمله من مخاطر أبرزها انتشار الأخبار المضللة، وصعوبة التحقق من صحتها في ظل تطور تقنيات التزييف العميق.

وأفادت بأن مستقبل الصحافة مرتبط بقدرة المؤسسات الإعلامية على توظيف الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية، مع الحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية التي تصون ثقة الجمهور، مع أهمية تأهيل الصحافيين، وتطوير أدوات تحقق رقمية تواكب سرعة النشر، وتضمن الدقة والمصداقية.

وشددت على ضرورة وضع أطر مهنية وتشريعية واضحة لتنظيم استخدام هذه التقنيات داخل المؤسسات الإعلامية، وتأسيس فرق بحث وتطوير بالشراكة مع الجامعات، ومراكز الأبحاث لتقنين الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يضمن استدامة المصداقية، وجودة المحتوى في المستقبل الرقمي.