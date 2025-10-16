تابع الان خبر الرياض تستضيف «بينالسور» العالمي.. 26 فنانًا يرسمون متاهة الإبداع في جاكس حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - افتتحت هيئة المتاحف السعودية، النسخة السعودية الرابعة من معرض “بينالي الجنوب الدولي للفن المعاصر – بينالسور”، وذلك في المتحف السعودي للفن المعاصر، الواقع بحي جاكس في الدرعية، تحت عنوان “لنلعب: متاهة من الخيارات”؛ ويهدف المعرض إلى تعزيز الحوار الثقافي بين المملكة العربية السعودية والعالم من خلال الفنون المعاصرة.

يُقام المعرض المستمر حتى 31 ديسمبر 2025، تحت إشراف القيمة الفنية “ديانا ويشلر”، وبمشاركة 26 فناناً سعودياً ودولياً. ويأتي المعرض ضمن احتفال “بينالسور” بمرور عشرة أعوام على انطلاقته، والتي بدأت من جامعة تريس دي فبرييرو الوطنية في بوينس آيرس بدعمٍ من اليونسكو، وتوسّعت لاحقًا في أكثر من 70 مدينة و140 مؤسسة ثقافية حول العالم.

تسهم النسخة المقامة حالياً من “بينالسور” بالعاصمة الرياض في دعم رسالة المتحف السعودي للفن المعاصر، والتي تهدف إلى تمكين المواهب السعودية وتعزيز التبادل الثقافي وتوسيع دائرة الوصول إلى الفنون المعاصرة داخل المملكة.

وخلال حفل الافتتاح، لم يكتفِ الزوار بمشاهدة الأعمال الفنية، بل خاضوا تجارب تفاعلية متنوعة جمعت بين الضوء والصوت والحركة؛ بما دفعهم إلى التأمل في مفاهيم الاختيار والتجربة وإعادة الاكتشاف كما هي الحياة في حقيقتها، ليصبح الفن مساحةً للعب والتفكير والتواصل الإنساني. من خلال تجربة فنية ديناميكية ملهمة.

كما سوف يقدم المتحف السعودي للفن المعاصر بجاكس، برنامجين فنية إلى جانب المعرض، البرنامج الأول هو سلسلة حفلات موسيقية تحت عنوان “سَفَر” والذي يُقام من 12 نوفمبر الجاري وحتى 7 ديسمبر، بتقديم فنانين عالميين مستقلين، يؤدون حفلاتهم بجوار المتحف في جاكس؛ لاستقطاب محبي الموسيقى ودعم التعاون بين الفنون المختلفة.

حيث يستضيف في 28 أكتوبر فرقة “Bon Entendeur” الفرنسية، والتي تمزج بين موسيقى الديسكو والفانك والهيب هوب، في أول عرض لهم بالمملكة. ويقدّم كذلك الفنان النيجيري “Keziah Jones” رائد موسيقى “البلوفانك” التي تمزج بين البلوز والفانك والسول وتراث اليوروبا، عرضه الموسيقي في 12 نوفمبر.

فيما يختتم الثنائي “Love and Revenge” برنامج “سَفَر” بحفلٍ يُقام في 8 ديسمبر، يعيدان خلاله تخيّل إرث أم كلثوم من خلال مزيج من الموسيقى الإلكترونية والمشاهد البصرية السينمائية، يسبقه في 7 ديسمبر ماستر كلاس مع الفنان وائل كديّه ضمن البرنامج التدريبي المصاحب.

وينطلق البرنامج الثاني “منتدى” خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر، ويتضمن ورش عمل، ودورات متقدمة، بالإضافة إلى حلقات نقاش وعروض أفلام تحت عنوان “التركيز على الصورة: الأدوات، اللغة، وقوتها”، بمشاركة نخبة من الفنيين؛ لاستكشاف كيفية صناعة الصور وقراءتها ومشاركتها اليوم.

ويواصل المتحف السعودي للفن المعاصر من خلال هذا الحدث ترسيخ مكانته كمنصة وطنية رائدة للفنون الحديثة، وجسر للتبادل الإبداعي بين الفنانين في المملكة والعالم، بما يجسّد التزام هيئة المتاحف بدعم الفنانين السعوديين، وتعزيز حضورهم على الساحة الدولية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع ثقافي مزدهر واقتصاد إبداعي مستدام.