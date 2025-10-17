مؤتمر ومعرض التأمين العالمي في المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحت رعاية وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان، تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025م في الرياض بمحافظة الدرعية. يعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، حيث يركز على صناعة التأمين وتوجهاتها المستقبلية.

في إطار هذا المؤتمر، سيتم عقد أكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل وفعالية، بمشاركة 100 متحدث وأكثر من 150 جهة محلية وعالمية. كما سيتم إقامة معرض يمتد على مساحة 15,000 متر مربع، ويتوقع أن يجذب أكثر من 7000 زائر خلال ثلاثة أيام.

يتناول مؤتمر ingate قضايا التأمين والاستثمار والتقنية وتمكين الكفاءات من خلال محاور رئيسية تشمل إعادة تصور التنظيم الرقابي، وأهمية التأمين كوجهة استثمارية، والتحول الذكي في التأمين وإعادة ابتكار مستقبل الحماية، بالإضافة إلى دور الإنسان والكوكب في تطوير صناعة التأمين وضرورة التخطيط لمستقبلها.

بهذا، يأتي مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) ليعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رائد في صناعة التأمين وفرص الاستثمار المستقبلية.