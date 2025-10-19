منتدى الإبداع المسكي يعلن عن انطلاقته في عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - معهد “مسك للفنون” يعلن عن إطلاق المنتدى الإبداعي 2025

أعلن معهد “مسك للفنون”، التابع لمؤسسة محمد بن سلمان غير الربحية “مسك”، عن إطلاق المنتدى الإبداعي 2025 في نسخته السادسة. يقام المنتدى هذا العام في مدارس الرياض بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” في عرقة، خلال الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر، تحت شعار “الفنون تقود التغيير: المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الثقافية”.

منصة للحوار الثقافي

يعتبر المنتدى منصة رائدة للحوار الثقافي، حيث يجتمع فيه خبراء ثقافيون، وقيمون على الفنون، وأكاديميون، وفنانون من مختلف دول العالم، لبحث آفاق تطور المؤسسات الثقافية.

برنامج متنوع وملهم

يتضمن البرنامج الممتد على مدار يومين أكثر من 15 جلسة نقاشية متخصصة، بالإضافة إلى حوارات ملهمة وفرص للتواصل وبناء الشراكات. كما تتضمن الأنشطة التفاعلية لقاءات مع خبراء في مجال الفنون والثقافة، وجلسات نقاش جماعية لتبادل الرؤى والأفكار.

التزام بتعزيز الحوار الثقافي

يعكس المنتدى التزام معهد “مسك للفنون” بتعزيز الحوار الثقافي على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد أهمية الابتكار الإبداعي كوسيلة فاعلة للتنمية المجتمعية. يبرز الدور المحوري للفن في صياغة الهوية وتعزيز الذاكرة الجمعية عبر الأجيال.