تجمع آل بقشان لاستقبال المعزين بوفاة فقيدهم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أسرة بقشان تستقبل التعازي في وفاة الفقيد محمد سالم علي بقشان

استقبلت أسرة بقشان التعازي والمواساة من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان والأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم العزيز، محمد سالم علي بقشان، الذي وافته المنية أمس الأربعاء. وقد وُري جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة أمنا حواء بجدة، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد الجفالي.

الفقيد الراحل كان والداً لعلي وفيصل بقشان، وقد ترك خلفه ذكريات جميلة وإرثاً عظيماً يحمله الجميع في قلوبهم.

وتقام اليوم (الجمعة) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة بحي الأندلس، شمال مستشفى الملك فهد في جدة، حيث يتلقى الأهل والأصدقاء والمعارف التعازي ويشاركون أسرة الفقيد أحزانهم.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في مصابهم الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون.