تجمع أسرة الملاء في الأحساء لاستقبال المعزين في وفاة أحد أفرادهم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تلقت أسرة الملاء في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء التعازي والمواساة في وفاة علي بن حسين بن علي الملاء، المعروف بـ”بوحسين”، الذي توفي يوم الخميس الماضي. وقد حضر التعزية مسؤولون وإعلاميون ورجال أعمال، إلى جانب مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية وعدد كبير من الأهل والأصدقاء.

الفقيد كان شقيق المرحوم جابر ووالد لتسعة أبناء وسبع بنات. وتتقدم أسرة جريدة “المدينة” بأحر التعازي لأسرة الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.