المنتدى السعودي للإعلام يعلن عن شراكة مع الاتحاد الدولي للصحافة الدورية »FIPP«

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المنتدى السعودي للإعلام عن شراكة مع منظمة FIPP العالمية، إحدى أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في تطوير صناعة الإعلام والنشر، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد، على هامش أعمال مؤتمر FIPP World Media Congress، الذي يجمع ناشرين وقادة وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص في القطاع، ويعد من أبرز الملتقيات العالمية في مجالات الاتصال والإعلام الرقمي.

ومثل المنتدى السعودي للإعلام في الإعلان أمين عام المنتدى الدكتور منصور العنزي، ومسؤول مسار المحتوى الدكتور وائل المالكي، نيابة عن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، فيما مثل منظمة FIPP الرئيس التنفيذي ألاستير لويس، أحد أبرز المتحدثين المشاركين في المنتدى السعودي للإعلام 2026، المقرر عقده في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل.

وتأتي هذه الشراكة ضمن التوجه الاستراتيجي للمنتدى السعودي للإعلام نحو بناء شراكات دولية نوعية تسهم في تطوير المشهد الإعلامي المحلي، وتبادل الخبرات والتجارب مع كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة الإعلام.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والبحث والتطوير الإعلامي، إضافة إلى تنفيذ مبادرات مشتركة في التدريب والتأهيل، بما ينعكس إيجابا على منظومة الإعلام السعودي ويعزز تنافسيته إقليميا ودوليا.

وتعد هذه الشراكة خطوة متقدمة في مسار المنتدى نحو توسيع بعده الدولي، عبر إقامة جسور تواصل وشراكات مؤسسية مع منظمات إعلامية عالمية تسهم في ترسيخ مكانة المملكة منصة للحوار الإعلامي الدولي، ومركزا فاعلا في صياغة مستقبل الصناعة الإعلامية حول العالم. ويعكس التعاون مع FIPP التي تمتد خبرتها لعقود وتضم تحت مظلتها أكثر من 700 مؤسسة، من بينها نحو 60 جمعية إعلامية دولية، الثقة المتزايدة في الدور الذي يقوم به المنتدى السعودي للإعلام في تمكين الحراك الإعلامي محليا وعالميا، وتأكيدا لمكانته جسرا يربط بين التجارب الدولية والرؤية الوطنية الطموحة لتطوير القطاع الإعلامي.