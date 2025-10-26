جريدة المدينة: تغطية عربية وعالمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ترامب: كوريا الشمالية «قوة نووية نوعًا ما»

في طريقه إلى آسيا على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الرئيسية “إير فورس وان”، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن كوريا الشمالية هي “قوة نووية نوعًا ما”. وفي استجابة لسؤال حول اعتراف كوريا الشمالية بوجودها كقوة نووية كشرط مسبق للحوار مع واشنطن، قال ترامب: “أعتقد أنهم قوة نووية نوعًا ما.. يمكنني القول إن لديهم الكثير من الأسلحة النووية”.

ومن المقرر أن يزور ترامب كوريا الجنوبية يوم الأربعاء للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا – المحيط الهادئ (أبيك). وقد تم ذكر في وقت سابق أن مسؤولين في إدارة ترامب ناقشوا احتمال تنظيم لقاء بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي التقى به للمرة الأخيرة في عام 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وفي شأن متصل، وقَّعت أكثر من 60 دولة معاهدة أممية أولى لمكافحة الجرائم الإلكترونية في هانوي. يهدف الإطار القانوني الدولي الجديد إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

وفي سياق متصل، بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين اجتماعهم في كوالالمبور الماليزية في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما. وتركزت المحادثات على تحديد “آليات” إرساء الاستقرار ومن المقرر أن يلتقي ترامب بنظيره الصيني شي جينبينج خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.

وفي أفغانستان وباكستان، تجري المحادثات في تركيا بهدف تحقيق وقف دائم لإطلاق النار على حدودهما. وتأتي هذه المحادثات بعد تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور جنوب غربي البلاد.

وفي شأن آخر، أعرب المبعوث الروسي عن تفاؤله بأن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا تقترب من التوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يلتقي ترامب بالرئيس الروسي بوتين في وقت لاحق، وسط محادثات مستمرة بين الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار.