اخبار السعوديه

إعصار “ميليسا” يتحول إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع تهديد بفيضانات مدمرة في شمال الكاريبي

0 نشر
0 تبليغ

إعصار “ميليسا” يتحول إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع تهديد بفيضانات مدمرة في شمال الكاريبي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة وتهدد بفيضانات في الكاريبي

تحولت العاصفة “ميليسا” إلى إعصار كبير من الفئة الثالثة، مما يهدد بحدوث فيضانات كارثية في شمال الكاريبي. من المتوقع أن تشهد جامايكا والمناطق الجنوبية من هايتي وجمهورية الدومينيكان هطول أمطار غزيرة حتى يوم الاثنين المقبل.

مركز الإعصار ميليسا يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق كينجستون عاصمة جامايكا، وحوالي 455 كيلومترًا جنوب غرب بورت أو برنس عاصمة هايتي. سرعة رياح الإعصار القصوى المستمرة بلغت 185 كيلومتر في الساعة، وكان يتحرك غربًا بسرعة 6 كيلومترات في الساعة، وفقاً لما ذكره مركز الأعاصير الوطني الأمريكي في ميامي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا