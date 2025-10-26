تنفيذ 3 مشاريع بيئية في بريدة بتكلفة تجاوزت 156 مليون ريال من مياه المملكة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكملت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي، تنفيذ ثلاثة مشاريع بيئية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم. وقد بلغت تكلفة هذه المشاريع أكثر من 156 مليون ريال، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للخدمات البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق الاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تضمنت المشاريع تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية وفرعية للصرف الصحي بطول إجمالي 124 كيلومترًا، إلى جانب إنشاء ست محطات رفع، بطاقة تزيد على 37 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك لخدمة أجزاء من أحياء مدينة بريدة مثل الرابية، الصباخ، القاع البارد، الضاحي، النفل، الشروق، سلطانة، النقع، الرحاب، البساتين، الرفيعة، الروضة، والسالمية.

وأوضحت الشركة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لرفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي في المنطقة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، بما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية والمعايير البيئية المعتمدة.