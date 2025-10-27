وصول عيسى آل خليفة إلى الرياض للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصل وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين إلى الرياض اليوم للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

استقبل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

يأتي زيارة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البحرين والسعودية وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار. تعكس هذه الزيارة الروح القوية للتعاون بين البلدين وتعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة.