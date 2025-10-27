تحول منظومة الرعاية الصحية بالمملكة من العلاج إلى الوقاية في عهد الفياض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يحقق تحولاً استراتيجياً في الرعاية الصحية

أكد الدكتور ماجد الفياض، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن التحول الصحي في المملكة قد شهد تحولًا استراتيجيًا في فلسفة الرعاية الصحية. حيث تم التركيز على الحفاظ على الصحة بدلاً من علاج المرض، من خلال منظومة متكاملة تشمل الرعاية المنزلية والصحة الرقمية.

تكامل رقمي رائد في مسار التحول الصحي

خلال ملتقى الصحة العالمي 2025 في الرياض، أشار الدكتور الفياض إلى أن التكامل الرقمي أصبح سمة رئيسة في مسار التحول الصحي. وأشاد بمستشفى صحة الافتراضي كنموذج يعزز الوصول إلى الرعاية الصحية ويجسد التطور التقني الذي تشهده المملكة.

استدامة التحول الصحي من خلال بنية تحتية قوية

يعتمد التحول الصحي على بنية تحتية قوية تجمع المنشآت الطبية والتقنيات الحديثة ورأس المال البشري. وتعكس الاستثمارات الصحية البالغة أكثر من 32 مليار ريال التزام المملكة ببناء منظومة صحية حديثة.

استثمار في رأس المال البشري لتقدم القطاع الصحي

تعمل الجامعات والمجالس المهنية على تطوير برامج لإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة منظومة صحية قائمة على القيمة وضمان استدامة التطوير.

ابتكارات طبية رائدة وريادة عالمية

يواصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ريادته العالمية في الابتكار والجراحة الروبوتية. وقد أحرز العديد من الإنجازات الغير مسبوقة التي تعزز مكانته كواحد من أفضل المؤسسات الصحية على مستوى العالم.

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يحظى بالعديد من التصنيفات العالمية التي تؤكد ريادته وتميزه في تقديم الرعاية الصحية. ويعتبر من أفضل المستشفيات الذكية والتخصصية على مستوى العالم.