نائب أمير مكة يتلقى تقرير “مدن” من الشريان ويبدي اهتمامه

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في لقاء حصري ومميز، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة، مدير الإدارة العامة للقطاع الغربي للهيئة للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس محمد الشريان، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.

تقدم المهندس محمد الشريان بتقرير شامل يستعرض النمو الصناعي المتسارع والاستقطاب المتزايد في منطقة مكة المكرمة، بعد إطلاق سمو الأمير التجمع الغذائي في المدن الصناعية بجدة (2 و 3)، الذي ساهم في جذب حوالي 110 مصنعًا غذائيًا بإجمالي استثمارات تجاوزت 7 مليارات ريال خلال أقل من عام.

يشير التقرير إلى أن منطقة مكة المكرمة تضم 6 مدن صناعية، تشمل المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة بجدة، والأولى والثانية بمكة المكرمة، والمدينة الصناعية بالطائف، بالإضافة إلى واحة مدن في جدة، بمساحة مطورة تتجاوز 50 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 2000 منشأة صناعية تعمل في مجالات متنوعة، منها الصناعات الغذائية والدوائية، والصناعات المعدنية والكيميائية.

