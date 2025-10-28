بالفيديو.. استشاري يكشف كيف تنشأ الجلطات الوريدية.. ويوضح أعراضها وطرق العلاج

موقع الخليج 365: كشف استشاري أمراض الدم والجلطات الدكتور عبدالرحمن آل رائزه، كيف تنشأ الجلطات الوريدية وأشهر طرق علاجها.

الجلطات الوريدية

وقال خلال لقاء مع برنامج "الشارع السعودي" المذاع على قناة "السعودية": "الجلطات الوريدية تنشأ في أغلب الحالات بعد التنويم أو العمليات الجراحية"، مشيرًا إلى أن من أبرز علاماتها تورم الساق أو الفخذ مع ألم، وفي بعض الأحيان إحمرار.

طرق العلاج

وأضاف: "يمكن علاج الجلطة الوريدية بمسيلات دم، واستخدام إبر أو حبوب"، لافتًا إلى أن فترة العلاج تعتمد على مكان الجلطة مثل تحت الركبة أو فوق الركبة، وأيضًا على سبب الجلطة، فمثلًا إذا كانت بسبب التنويم بعد العمليات الجراحية يتم إيقاف مسيّلات الدم بعد 3 أشهر، أما إذا لم يكن السبب التنويم بعد العمليات فيتم إيقاف المسيلات بعد 6 أشهر، ثم يتم تقييم الحالة.